Певица Виктория Дайнеко вышла на сцену в блестящем платье после похудения

Певица Виктория Дайнеко вышла на сцену в коротком платье после похудения. Звезда выбрала блестящий наряд, который продемонстрировала в соцсетях.

Знаменитость никак не могла привести фигуру в форму, но недавно обратилась к гинекологу-эндокринологу. Он смог найти причину набора веса и подсказал, что Виктории необходимо изменить. Звезда призналась, что ей удалось сбросить шесть кг. Для этого она не изнуряла себя диетами, а стала следить за питанием.

На новых снимках Дайнеко предстала в коротком платье, которое состояло из больших зеркальных пайеток. Она распустила волосы и сделала вечерний макияж.

Певица рассказывала, что 11 лет страдает от аутоиммунного заболевания. Именно из-за этого у нее часто бывают отеки, особенно в области низа живота. Звезда сделала признание о проблемах со здоровьем из-за того, что ее постоянно подозревали в беременности. У нее есть дочь, снова становиться мамой Виктория не спешит.

Напомним, что Дайнеко родила наследницу от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым долгое время судилась за алименты. Они развелись в 2017 году.

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