45-летняя Альбина Джанабаева сняла подросшую дочь от Меладзе в костюме эльфа

45-летняя певица Альбина Джанабаева сняла подросшую трехлетнюю дочь от продюсера Валерия Меладзе. Девочка была одета в костюм эльфа.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге артистки.

Джанабаева показала, как Агата украшала дом к Новому году. Девочка нарядилась в карнавальный костюм красно-зеленого цвета с юбкой и колпаком.

Напомним, у Меладзе и Джанабаевой трое детей. Их старшему сыну Константину 20 лет.

На днях певица показала 10-летнего Луку и Агату на кухне. Дети, пританцовывая, готовили завтрак. Интернет-пользователи пришли в восторг от видео: одни умилялись, другие отмечали сходство детей с Валерием и Альбиной.

К слову, певица нередко публикует шутливые видео, главными героями которых становятся члены семьи. Недавно она пошутила над мужем в ролике, намекнув на популярную песню Меладзе.