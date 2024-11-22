«Валера, ну сколько можно»: Меладзе вывел из себя Альбину Джанабаеву

10 лет назад композитор Валерий Меладзе женился на экс-солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Периодически появляются новости о проблемах в браке знаменитостей, но они всячески их опровергают. В доказательство идиллии в семье певица порадовала фанатов новым юмористическим роликом, в котором снялся ее муж.

В видео Альбина с взъерошенными волосами и испачканным гарью лицом подошла к электрощитку. За ней стоял Меладзе — супруги держали в руках свечки.

Исполнитель хита «Красиво» спросил у жены, что она делает.

«Что я делаю?! Валера, ну сколько можно?», — возмущенно ответила Валерию Джанабаева, показав ему клубок оборванных проводов в руке.

Композитор пожал плечами и опустил глаза, услышав возмущение супруги.

Звездная чета намекнула на хит Меладзе «Салют, Вера!», в котором есть строчка: «Но я тысячу раз обрывал провода…».

Подписчики оценили юмор звезд. Артистов назвали «смешными». Некоторые отметили, что пересмотрели ролик 10 раз.

После 2022 года Валерий Меладзе перестал появляться на российской сцене. Композитор обосновался с Джанабаевой в Испании.

Ранее артистка рассказала, что не поддерживает связь с бывшими участницами группы «ВИА Гра». По ее словам, между ними слишком мало общего.