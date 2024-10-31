45-летний певец Марк Тишман заявил, что готов познакомиться с девушкой в Сети. Об этом сообщает Леди Mail.

Певец считает, что его будущая девушка будет далека от шоу-бизнеса. По словам Марка, артисты — «не совсем здоровые с точки зрения непубличных людей». Тишман находится в активном поиске: для него семья — «необходимый фактор» счастья.

По словам артиста, с ним проще завязать разговор в соцсети. Он убежден, что может встретить любовь благодаря онлайн-знакомству.

«Я регулярно проверяю свои соцсети и по возможности отвечаю на сообщения в них. Так что, кто знает, может, там и встречу свою судьбу. Я, с одной стороны, человек очень открытый (почти все, кому это интересно, знают, где я живу и в каких местах постоянно бываю), но с другой — внутренне — я довольно замкнутый, и мне непросто заводить новые знакомства», — высказался певец.

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