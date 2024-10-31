45-летний певец Марк Тишман рассказал, что помогает ему молодо выглядеть. Об этом сообщает Леди Mail.

По словам артиста, он придерживается принципа «золотой середины». Марк не лишает себя сладостей, алкоголя и острой еды. При этом, если он «накануне вечером позволил себе лишнего», то более осознанно подходит к своему рациону.

«Когда я смотрю на одних своих друзей, то думаю, что если бы вел такой образ жизни, как они, то уже бы умер, — настолько много вредного они себе позволяют. Другие же приятели вызывают у меня противоположные эмоции: считаю их ну слишком уж рьяными зожниками. Для меня этот подход скучен: от вот этого «ничего нельзя» для меня веет невозможно холодной тоской», — высказался певец.

Также Марк уточнил, что занимается спортом, но «без фанатизма».

Марк с юмором вспомнил историю, когда на одном из шоу его представили как «молодого и талантливого», а на другом — назвали «мэтром сцены».

Ранее 45-летний Марк Тишман заявил, что готов познакомиться с девушкой в Сети. Подробности читайте в этой новости.

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