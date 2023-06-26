Совсем все плохо: Ургант решил податься в инфоцыганство и открыть свои вебинары

Во время выпуска программы «Алена, блин, говорит!» журналистка Алена Жигалова рассказала о том, что 45-летний ведущий Иван Ургант, который больше года отсутствует на российском ТВ, решил открыть свои вебинары.

Об этом сообщает PROZVEZD.

В социальных сетях появились баннеры, анонсирующие вебинары Ивана Урганта и Аяза Шабутдинова (поставляет инфокурсы онлайн).

Среди основных призывов покупать вебинары отметили следующие: «Хочешь миллион?! Приходи ко мне, я расскажу, как его заработать за три дня», «Надоела работа в найме – выход есть, приходи ко мне, у меня есть ответы на твои вопросы».

Судя по анонсу мероприятий, Ургант будет ведущим курсов по успешному бизнесу. Видимо, материальное положение звезды «Первого» стало совсем бедственным.

Стоит также отметить, что вебинары, еще не начавшись, столкнулись с критикой. Так, бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с «мерзким животным» и «продажной тварью» — Ургантом.

Ранее мы писали, что в бедственном положении оказался муж больной раком Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев, который не получил роли в новом ледовом шоу.