Телеведущий Иван Ургант признался в любви к России на концерте в Дубае

Телеведущий Иван Ургант на прошедшем в Дубае концерте заявил, что любит Россию. А также он пошутил, что уже полтора года пытается извиниться, но ему не дают. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубай.Report».

Артист вместе с журналистом Владимиром Познером выступил за границей с шоу, на котором они вместе подняли тему своей страны и мира во всем вире. Оба отметили, что любят Россию, однако Владимир Владимирович усомнился, что спокойное время когда-либо настанет.

«Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю», - сказал Ургант со сцены.

Напомним, что Иван уже долгое время пытается вернуться на российское телевидение после того, как немного запятнал свою репутацию. В феврале 2022 года закрыли его программу «Вечерний Ургант», а через несколько месяцев после этого он попал в список «агентов иностранного влияния».

Сам телеведущий признавался, что вскоре вернется к работе. Вот только пока этого так и не произошло. Отметим, что многие шоу после приостановки уже вновь начали выходить в эфире Первого канала, а вот «Вечернего Урганта» как не было, так и нет.

Ранее стало известно, что Иван Ургант увеличил размер гонораров за ведение корпоративов.