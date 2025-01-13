44-летняя певица Слава продемонстрировала фигуру в купальнике

44-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором предстала на фоне пальм в ярко-розовом раздельном купальнике, который включает топ-бандо. Кроме того, исполнительница надела белые шорты и показала подтянутую фигуру и кубики пресса. Артистка дополнила свой образ солнцезащитными очками, а также собрала волосы в хвост.

Более 18 лет Слава находилась в отношениях с предпринимателем Анатолием Данилицким, который на 28 лет старше. В 2011 году у них родилась дочь Антонина. В конце 2022 года знаменитость рассказала в соцсетях, что решила разойтись с Данилицким. Несмотря на разрыв, бывшие возлюбленные продолжают общаться.

Ранее дочь певицы Славы рассказала об отношениях с родителями после замужества.

Также мы писали, что дом певицы Славы затопило канализационной водой.