«У меня невероятная мама»: дочь певицы Славы рассказала об отношениях с родителями после замужества

Начинающая актриса Александра Морозова призналась, что ее совершенно не обижает, когда ее называют в СМИ «дочерью певицы Славы». Она подчеркнула, что для нее «благословение» быть ребенком исполнительницы хита «Одиночество». Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

По словам Морозовой, с мамой ее связывают очень близкие отношения. Они стараются проводить как можно больше времени друг с другом, несмотря на плотные рабочие графики.

«Нет, конечно, я не обижаюсь [когда называют дочерью Славы]. Наоборот, горжусь этим! У меня невероятная мама: она очень сильный человек, которым можно только восхищаться. И быть ее дочерью для меня благословение!» - заявила Александра.

Актриса заверила, что никогда не пользовалась популярностью мамы и всего в жизни добивалась сама. Даже дорогие подарки от Славы Морозова не особо любит принимать. Она не просит родителей что-то купить ей или внуку.

«Помню, я очень сильно хотела определенную коляску, и мама преподнесла ее в качестве сюрприза перед родами, а чуть позже, после рождения малыша, подарила абонемент в платную поликлинику. В целом, я не прошу дорогих подарков. Мы стараемся самостоятельно покупать все необходимое для нашего ребенка», - поделилась Александра.

По признанию Морозовой, отношения с родителями у нее не изменились после замужества и рождения ребенка. Хотя ее супруга Андрея не сразу приняла не только мама, но и папа.

«Андрей хорошо ладит и с папой, и с мамой. Признаюсь, они не сразу его полюбили. Но он настолько замечательный человек, что его невозможно было бы не принять в семью. Мы очень дружны и каждый прекрасно взаимодействует друг с другом», - отметила дочь Славы.

Интервью с Александрой Морозовой читайте на сайте «Страсти».