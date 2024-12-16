Опубликовано 16 декабря 2024, 12:351 мин.
Дом 44-летней певицы Славы затопило канализационной водой
© Starface.ru
У певицы Славы случился дома потоп. Его затопило канализационной водой.
Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».
«Утро началось весело… Все было затоплено… Через дырку хлестала вода. Это канализационная вода», - поделилась Слава.
Чтобы устранить причину аварии, требовалось ломать стену. Ко всему прочему после потопа нужен ремонт.
Артистка пришла в ужас от случившегося и призналась – такой день окончательно выбил ее из колеи. Певица расплакалась, хотя призналась, что не привыкла ныть и жаловаться.
«Короче, я расстроилась, перетрудилась, и у меня поднялась температура», - рассказала Слава.
Ранее сообщалось, что певица оконфузилась в Кремлевском дворце из-за платья.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездная пыль»
Автор:Лилия Караева