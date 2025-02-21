44-летняя певица Слава появилась на премьере фильма с младшей дочкой Антониной. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве состоялась премьера драмы «Северный полюс», которую посетили многие звезды, в том числе и исполнительница хита «Одиночество». Артистка вышла на красную дорожку не одна, а вместе с 13-летней дочкой. Журналисты отметили сходство Антонины со старшей дочкой Александрой.

Для выхода в свет родственницы выбрали образы в сером цвете. Певица пришла на мероприятие в брючном костюме, надев под него бордовую водолазку и сделав макияж с акцентом на губы. На Антонине был костюм из юбки и жилетки с белой блузкой.

Ранее сообщалось, что певица Слава потратила более 4 млн рублей на три шубы из соболя. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Пелагея с дочерью улетела из Москвы после запрета бывшего мужа покидать Россию.