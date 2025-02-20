Пелагея с дочерью улетела из Москвы после запрета бывшего мужа покидать Россию

Певица Пелагея уехала из Москвы вместе с восьмилетней дочерью от хоккеиста Ивана Телегина. Так как он запретил ребенку выезжать за границу, артистка выбрала для отдыха Сочи.

В личном блоге 38-летняя певица рассказала, что остановилась на вилле в горах, с которой открывается живописный вид.

«Приехали в волшебное место! Ребенок, ты счастлив? И я тоже. И ребенок счастлив, и мама счастлива», — сказала Пелагея.

Она также показала выход на веранду и бассейн с теплой водой. Кроме того, специально для певицы и ее дочери подготовили баню.

«Кто-то будет париться!» —похвасталась Пелагея.

Напомним, в 2020 году брак Пелагеи и Ивана Телегина со скандалом распался. Хоккеист практически не принимает участия в жизни дочери, но не разрешает вывозить ребенка за границу. На новогодних каникулах Таисия должна была полететь с мамой в теплые края, но отец сорвал все планы.

Ранее сообщалось, что в январе Пелагея организовала день рождения для дочери Таисии. На праздник были приглашены родные и друзья девочки, но в списке гостей не оказалось отца – Ивана Телегина.