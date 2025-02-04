«Бабка хвастается»: певица Слава потратила на шубы миллионы рублей

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, похвасталась в своем блоге дорогостоящей покупкой. Исполнительница хита «Попутчица» приобрела три шубы из натурального меха более чем за 4 миллиона рублей.

Как выяснил Telegram-канал «Звездач», роскошную темно-коричневую шубу в пол, выполненную из соболиного меха, можно заказать в Италии. Цена на подобное изделие начинается от 35 тысяч евро (3,6 миллиона рублей -прим. ред.)

Кроме того, Слава купила два меховых жакета, стоимость которых начинается от 18 тысяч евро (1,8 миллиона рублей -прим. ред.)

На опубликованном в блоге певицы видеоролике запечатлена также реакция экс-солистки группы «Блестящие» Анны Семенович. Увидев шубу у Славы, артистка сразу же попросила примерить обновку.

«Бабка хвастается», - в шутку подписала ролик Слава.