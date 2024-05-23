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Опубликовано 23 мая 2024, 10:41
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Виктория Боня приехала в Канны и опозорилась: подробности инцидента

44-летняя модель Виктория Боня рассказала, что опозорилась на вечеринке в Каннах.
Виктория Боня приехала в Канны и опозорилась: подробности инцидента

© Starface.ru

44-летняя модель Виктория Боня рассказала, что опозорилась на вечеринке в Каннах. Знаменитость поделилась откровением в личном блоге.

Приехав в Канны, Виктория посетила несколько светских мероприятий. Первым делом модель отправилась на вечеринку французского Forbes. Боня считала, что владелец издания отписался от нее в соцсети, и решила узнать причину. Однако, как выяснилось, Боня ошиблась: исполнительный директор журнала по-прежнему был в числе ее подписчиков. По мнению Виктории, она опозорилась перед владельцем Forbes.

«В итоге я опозорилась, потому что главный исполнительный директор журнала не отписывался от меня», — рассказала модель.

Виктория появилась на мероприятии в фиолетовом платье с эффектным разрезом на бедре. Она надела босоножки на платформе и сделала макияж с акцентом на глаза.

Ранее продающую билеты на Каннский кинофестиваль Виктория Боню причислили к мошенникам. Подробности читайте в этой новости.

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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