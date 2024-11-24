«Швейцары нам не нужны»: Анна Семенович потребовала дорогой подарок от возлюбленного

Анна Семенович попросила у возлюбленного новый дом с бассейном. Об этом она рассказала в шоу «Ты не поверишь!».

Анна Семенович, которая в последнее время появляется на красных дорожках с новым возлюбленным Денисом Шреером, рассказала, о каком подарке мечтает. Оказывается, звезда хочет новый дом — вскоре она планирует родить ребенка, поэтому жилплощадь нужно расширять.

«Я хочу, чтобы это был небольшой дом, чтобы было три-четыре спальни, чтобы могли приехать гости, остаться ночевать, чтобы была зона барбекю обязательно, и мне бы хотелось небольшой бассейн иметь в доме», — рассказала она.

При этом Семенович подчеркнула, что ей будет достаточно одной домработницы, которая будет хлопотать по дому в ее отсутствие. Оплата услуг сотрудника тоже ляжет на плечи возлюбленного.

«Швейцары нам не нужны, а домработница будет, потому что я работаю, мой молодой человек работает, и у меня нет времени следить за бытом. Это же не мои деньги, что мне их жалеть-то? Конечно, не за мой счет», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Семенович и ее возлюбленный едва не поругались на премии.