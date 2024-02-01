«Осталась без волос»: Виктория Боня резко изменила имидж

Телеведущая и модель Виктория Боня решила кардинально изменить имидж, отказавшись от наращивания в пользу коротких волос. Фото в новом образе телезвезда опубликовала в своей соцсети. Об этом пишет «7Дней.ru».

Как оказалось, короткую стрижку Виктории Боне пришлось сделать из-за поврежденных волос.

«Я сняла волосы. Вернулась к своей стрижке наконец-то! Я так устала от наращенных волос», — призналась Боня.

Телеведущая добавила, что займется восстановлением волос.

«От своих мало что осталось… но теперь будет чем заняться, чтобы их снова восстановить! Так что у меня теперь снова будет каре», — поделилась модель.

Также Виктория Боня призналась, что немного комплексует из-за новой прически и думает о том, как воспримут ее образ подписчики.

«Будете меня любить такой?», — подписала фото в новом образе звезда.

Телеведущая обратилась к поклонникам за поддержкой.

«Жду ваших реакций, чтобы не было грустно, что осталась без волос», — сказала Боня.

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