44-летняя модель Виктория Боня снялась в джинсовом платье за 170 тысяч рублей. Светская львица рассказала о покупке в соцсети.

Виктория Боня отправилась на шопинг в Дубае. Модель посетила брендовый магазин Miu Miu и примерила джинсовое платье. Виктория показала себя в новом образе, стоимость которого 170 тысяч рублей. Также Боня поинтересовалась мнением подписчиков о сарафане. Примечательно, что 88% фолловеров не оценили образ знаменитости.

«Шопинг был так себе. Сняла для вас много видео. Деньги есть. Вроде, уже и в вещах разбираешься, но ничего не можешь найти», — высказалась Виктория.