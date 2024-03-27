44-летняя модель Виктория Боня снялась в джинсовом платье за 170 тысяч рублей
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44-летняя модель Виктория Боня снялась в джинсовом платье за 170 тысяч рублей. Светская львица рассказала о покупке в соцсети.
Виктория Боня отправилась на шопинг в Дубае. Модель посетила брендовый магазин Miu Miu и примерила джинсовое платье. Виктория показала себя в новом образе, стоимость которого 170 тысяч рублей. Также Боня поинтересовалась мнением подписчиков о сарафане. Примечательно, что 88% фолловеров не оценили образ знаменитости.
«Шопинг был так себе. Сняла для вас много видео. Деньги есть. Вроде, уже и в вещах разбираешься, но ничего не можешь найти», — высказалась Виктория.
Ранее модель Виктория Боня призналась, что бывший жених угрожал заразить ее СПИДом и убить. Примечательно, что знаменитость не стала раскрывать личность экс-избранника. Подробности смотрите в этой новости.
Также сообщалось о том, что Анна Семенович раскрыла свое отношение к расставаниям. Напомним, что у певицы есть роман, который она не спешит афишировать.