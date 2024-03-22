«Я уже устала бояться»: Виктория Боня рассказала об угрозах бывшего жениха

Телеведущая Виктория Боня призналась, что бывший жених угрожал заразить ее СПИДом и убить. Она долгое время не могла никак исключить его из своей жизни, пока он сам не потерял к ней интерес.

Блогер не раскрыла, о каком именно экс-бойфренде идет речь. Но подробно рассказала о его преследованиях. По ее словам, мужчина изменился, как только она решила разорвать их отношения. Он настолько не хотел отпускать возлюбленную, что был готов пойти на все. Виктория вспомнила, как жила в страхе девять месяцев, так как постоянно слышала от бывшего избранника только угрозы.

«Говорил: «Я тебя убью! Кислотой оболью! СПИДом заражу!» Что он только не говорил…» - призналась Боня.

Угрозы со стороны мужчины прекратились только тогда, когда Виктория решила дать ему отпор. Она перестала бояться и открыто заявила, что он может ее убить, если так хочет.

«К этому моменту я уже устала бояться. И когда я ему это сказала, он перестал угрожать мне», - поделилась телеведущая в подкасте «Диалог с самим собой».

Напомним, что недавно Виктория рассталась с миллионером Русланом Гасановым. В Сети некоторые решили, что именно он является этим таинственным женихом. Однако Боня подчеркивала, что они разошлись друзьями.

Ранее пластический хирург Виктории Бони в интервью Ксении Собчак опроверг операцию блогера по бартеру.