44-летняя Ани Лорак готова выступить перед москвичами за 600 тысяч рублей

Ани Лорак является самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Публику интересует не только личная жизнь певицы, но и ее профессиональные успехи, особенно после того, как в России стали массово отменяться концерты знаменитости. Лорак уже лишилась выступлений в Краснодаре, Ростове, а в Воронеже, по данным СМИ, мероприятие также под угрозой срыва. Однако, как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», в Москве концерт Ани все еще запланирован на 27 сентября. Правда, билеты на него продаются за внушительную сумму денег.

Выяснилось, что за место в вип-ложе покупателю придется отдать 600 тысяч рублей.

К слову, совсем недавно стало известно о романе Лорак с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Подобная новость крайне удивила поклонников знаменитости: кто-то поспешил поздравить Ани с вновь обретенным женским счастьем, а кто-то стал критиковать ее, напомнив, чем закончились прошлые отношения с иностранцем. В новом интервью певица рассказала о романе с избранником и поделилась их историей знакомства.

Не менее интересна та история, в которой находящийся в Каннах Дмитрий Назаров заговорил о возвращении в РФ. Артист выразил желание о творческой деятельности. Подробности читайте в этой статье.