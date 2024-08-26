44-летняя актриса Екатерина Вуличенко рассказала про отношения дочки с отчимом. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Несколько лет назад актриса развелась с Денисом Трифоновым, от которого родила дочь. На сегодняшний день Екатерина счастлива в браке с Маратом Гуданаевым, который подружился с ее наследницей от предыдущего брака. По словам актрисы, она не смогла бы быть с Маратом, если бы он плохо относился к дочке. При этом она уточнила, что наследница поддерживает отношения с родным отцом, поэтому относится к Марату как к отчиму.

«Он просто Марат, муж мамы. Дочь его просто обожает, он всегда ею много занимался, задаривал подарками. Да и не состоялся бы этот брак, если бы Марат плохо относился к моему ребенку, для меня был очень важен этот момент», — сообщила знаменитость.

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