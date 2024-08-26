44-летняя актриса Екатерина Вуличенко рассказала, как пережила развод. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Несколько лет назад актриса развелась с Денисом Трифоновым, от которого родила дочь. По словам Екатерины, их брак нельзя назвать простым. Более того, Вуличенко удивлена, как они сумели встретиться и построить семью: с самого начала отношений их графики не пересекались.

«Мне до сих пор странно, что мы вообще встретились. На момент нашего знакомства Денис уже несколько лет жил и работал в Лондоне, а в Москве практически не бывал», — сообщила артистка.

Вуличенко призналась, что тяжело пережила разрыв. Она пожелала всем женщинам, находящимся в процессе развода, терпения и посоветовала им не манипулировать детьми.

«Развод, конечно, это ужасно. Даже если он проходит без ссор, интеллигентно. Не зря психологи говорят, что по уровню стресса развод на втором месте после потери близкого человека», — резюмировала Екатерина.

Ранее 34-летняя певица Нюша выступила на сцене в сияющем мини-платье после развода. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Ольга Бузова получила в подарок пинетки и подогрела слухи о беременности.