Сияющий образ: певица Нюша вышла на сцену в белом мини-платье после развода

34-летняя певица Нюша появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте после развода. Артистка поделилась кадрами со своего концерта в личном блоге.

На опубликованных снимках и видео Нюша предстала в сияющем белом мини-платье с глубоким декольте до талии. Образ дополнили серебряные босоножки. Волосы знаменитости были уложены мягкими локонами, также ей сделали вечерний макияж с блестками и угольно-черными стрелками.

15 августа стало известно, что Нюша официально развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после того, как в конце мая этого года подала на развод. Певица рассказывала, что они уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. По словам артистки, между ней и экс-супругом «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года, у них двое детей — 5-летняя дочь Серафима-Симба и двухлетний сын Саффрон.

По словам представителя предпринимателя, у экс-супругов нет никаких разногласий относительно бракоразводного процесса. Нюша и Игорь Сивов изначально урегулировали все вопросы, в том числе касающиеся имущества и воспитания их общих детей.

Ранее мы писали о том, что Нюша впервые после развода вышла на сцену с дочерью.