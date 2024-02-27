«Разве может быть без них?»: Галустян и Светлаков останутся героями передачи «Наша Russia»
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В новом сезоне известной телепередачи «Наша Russia» примут участие актеры Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Об этом сообщила гендиректор канала ТНТ Тина Канделаки.
О перезапуске юмористической телепередачи на ТНТ рассказал генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов.
Тина Канделаки добавила: передача выйдет с актерами, которых полюбили телезрители.
«Светлаков и Галустян останутся обязательно. Разве может быть „Наша Russia“ без них?», — приводит слова Канделаки ТАСС.
По ее словам, передача станет зоной «безопасного юмора», поэтому ее можно будет смотреть всей семьей. Правда, сценарий пока не написан.
«Наша Russia» транслировалась на телеканале с 2006 по 2011 годы. В ней принимали участие Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Петр Буслов и другие шоумены.
Напомним, Гарик Харламов поставил точку в слухах о возможном конфликте с Михаилом Галустяном. Звезда заявил, что всегда готов к общению с коллегой, но из-за занятости не может найти время на это.