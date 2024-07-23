«Решил все-таки еще раз на ней жениться»: Эмин Агаларов подтвердил тайную свадьбу с Аленой Гавриловой

Певец Эмин Агаларов подтвердил вторую свадьбу с Аленой Гавриловой. Он признался, что очень любит жену.

Агаларов впервые заговорил о торжестве на Dream Fest – музыкальном фестивале, который он проводит в Баку. Журналисты отметили, что помимо Dream Fest, у Эмина произошло еще одно важное событие – свадьба.

Сначала после вопроса о женитьбе певец шутил, что «иногда это делает». Затем заявил, что было время до мероприятия и он «решил пожениться спонтанно».

В заключение Эмин добавил: «Потому что я очень люблю свою жену, и я решил все-таки еще раз на ней жениться». Об этом пишет StarHit.

Напомним, сначала Агаларов женился на Гавриловой в 2018 году. Спустя несколько месяцев у них родилась дочь. Через два года Агаларов сообщил о расставании с супругой. Однако уже через год они появились вместе, спровоцировав слухи об отношениях.

Весной 2024 года Агаларов и Гаврилова снова поженились. Однако свадьба прошла в атмосфере секретности: в Сети не было ни одной фотографии с торжества.

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