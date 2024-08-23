Опубликовано 23 августа 2024, 11:12
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44-летний певец Эмин Агаларов показал свою элитную виллу в Баку на берегу моря
© Starface.ru
44-летний певец Эмин Агаларов показал свою элитную виллу в Баку на берегу моря. Артист опубликовал кадры в соцсети.
В личном блоге Эмин рассказал, как проходит его утро. Певец заснял свой ранний подъем и заодно показал интерьер дома. В объектив камеры попали комната с двуспальной кроватью и выходом на балкон, просторная гардеробная и душевая с панорамным видом на двор. Дизайн дома сделан в светлых тонах и помпезном стиле: в помещении установлены мраморные винтовые лестницы и залы с колоннами.
Ранее сообщалось, что тайно женившийся певец Эмин Агаларов увез супругу и дочь в Европу. Подробности читайте в этой новости.
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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная