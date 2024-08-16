Тайно женившийся певец Эмин Агаларов увез супругу и дочь в Европу

Певец Эмин Агаларов решил порадовать своих родных и устроить им отпуск в Европе. Об этом стало известно из социальных сетей.

Весной этого года появилась информация, что артист вновь женился. Причем сделал это тайно. Он решил оформить брак с возлюбленной Аленой Гаврилиной, с которой уже встречался и расставался. Свадьбу Эмин подтвердил в беседе с журналистами на одном из мероприятий.

Теперь, когда личная жизнь Агаларова перестала быть секретом, он начал активнее делиться фото и видео в личном блоге. Он показывает не только жену, но и пятилетнюю дочь Афину. Так, недавно стало известно, что певец решил устроить семейные каникулы за границей. Он арендовал яхту и позволил супруге с ребенком порадовать себя покупками в магазинах Европы. После этого все вместе отправились в ресторан.

Напомним, что, по словам Эмина, тайная свадьба с Аленой прошла в узком семейном кругу. Они собрались на террасе ресторана. На празднике выступили многие отечественные артисты, среди них и Дима Билан.

Ранее Эмин Агаларов вышел в свет в Баку с повзрослевшими сыновьями.