Юмориста Павла Волю обвинили в оправдании изнасилования из-за шутки по женщин

Юмориста Павла Волю обвинили в оправдании изнасилования из-за шутки про спящих женщин. Поклонники раскритиковали шоумена после последнего концерта в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Недавно артист выступил в северной столице с новой программой, в которую вошел монолог на весьма откровенную тему. Павел отметил, что в интиме у женщин «в любом случае все получается», так как им не нужно даже быть в сознании, в то время как у мужчины могут возникнуть проблемы из-за всего.

«Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух», - пошутил комик.

Юмор Павла многие не оценили, в Сети его уже обвинили в том, что в своем монологе он оправдал изнасилование. Поклонники недоумевают, как Воля, открыто выступающий за то, что женщин обижать нельзя, мог посмеяться над подобным. Еще сильнее скандал разгорелся после того, как данный фрагмент из шоу включили в проморолик.

Павел Воля пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

Ранее Ляйсан Утяшева сообщила, что собирается родить третьего ребенка от Павла Воли до 40 лет.