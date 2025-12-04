44-летний актер Даниил Воробьев расстался с матерью своей дочки Мариной. Экс-возлюбленная артиста рассказала о произошедшем в соцсети.

Даниил Воробьев несколько лет состоял в гражданском браке с Мариной, с которой познакомился в подростковом возрасте. Как оказалось, в октябре 2025 года пара рассталась. Что стало причиной разрыва — не уточняется.

Марина опубликовала ролик, на котором запечатлены счастливые моменты их жизни. В финале видео она написала: «Ты меня потерял».

Экс-возлюбленная актера призналась, что благодарна ему за совместные годы.

«Мы с Даней встретились 5 февраля 2019 года, спустя 23 года после первого знакомства — мне было 11, ему 14 — его перевели к нам в гимназию учиться... Я влюбилась в него с первого взгляда и пронесла это чувство сквозь годы... 24 октября 2025 нашей дочери исполнилось 5 лет. 25 октября 2025 наши отношения закончились, мы перестали существовать...», — высказалась Марина.

Сам актер не комментировал проблемы в личной жизни.

Ранее актер Даниил Воробьев рассказал о гостевом браке и отношениях с дочкой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сестра Жанны Фриске тайно вышла замуж.