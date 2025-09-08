Актер Даниил Воробьев рассказал, почему выбрал гостевой брак

Даниил Воробьев рассказал о гостевом браке и отношениях с дочкой. 44-летний актер признался, что их с супругой устраивают такие отношения. Его слова приводит WomanHit.ru.

Звезда сериала «Урок» не так часто говорит о личной жизни, но сделал исключение для интервью журналу «Атмосфера». Даниил признался, что много работал и уделял внимание семье, но в какой-то момент понял, что должен разделить эти два мира. Он ощутил необходимость этого в 2020 году, когда у него родилась дочь Эльза Лила.

«Конкретно с моим ребенком у меня происходит выключение из творческого процесса. Я не могу быть с ней наполовину и в творчестве не могу быть наполовину. Раньше я пребывал в иллюзии, что можно соединить это. Но, к сожалению, должен признать, что не получается интегрировать одно в другое», – поделился артист.

Он добавил, что слишком отвлекается на семейную жизнь и забывает про работу. Поэтому появилась необходимость разделять обязанности. Сейчас он снимается у именитых режиссеров и не хочет отказываться от громких проектов. Как только у него появляется свободное время, то мужчина уезжает к избраннице Марине Смирновой и дочери в Кострому.

Сам Воробьев живет в Москве.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова рассказала о гостевом браке с мужчиной.