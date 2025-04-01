Григорий Лепс зарабатывает и теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста

Певец Григорий Лепс не только выступает на сцене, но и пытается вести бизнес. Правда, в 2024 году дела его предприятий оказались плохи, многие принесли меньшую прибыль, чем обычно. Так, артисту удалось заработать только около 8 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Пока Григорий наслаждается романом с 19-летней Авророй Кибой, его бизнес не показывает хороших результатов. Самые нормальные показатели оказались у ООО «ПЦ Григория Лепса». Выручка фирмы составила 164 млн рублей. А вот чистая прибыль упала с 7,6 млн рублей до 7,4 млн рублей.

Заметно меньше в 2024 году принес Лепсу и ресторанный бизнес — ООО «Пить». Прибыль снизилась до 1,5 млн рублей. Для сравнения в 2023 году она составила 9,8 млн рублей. При этом, напомним, что артисту не принадлежит весь пакет акций компании.

В убыток в прошлом году работал курортный бизнес Григория на Алтае. Предприятие ушло в минус на 62 тысячи рублей. Также вокалист потерял 18 тысяч рублей на выпуске очков.

Ранее появилась информация, что Григорий Лепс поселит 19-летнюю невесту Аврору по соседству с бывшей женой.