Модель Виктория Боня отреагировала на критику Мамаевой, назвав ее наркоманкой

Модель Виктория Боня отреагировала на критику Аланы Мамаевой, назвав ее наркоманкой. Об этом сообщает издание StarHit.

Недавно Виктория перенесла пластическую операцию на лице. В погоне за внешностью мечты знаменитость обратилась к хирургу известной модели Беллы Хадид. Накануне манипуляции специалист опубликовал лицо Бони без ретуши. Увидев кадры, Алана Мамаева пришла в ужас. Общественный деятель не только раскритиковала внешность Виктории, но и уличила ее в обмане. Мамаева убеждена: модель сделала операцию по бартеру. Вот почему рассказы Бони о потраченных миллионах ей кажутся нелепыми.

В беседе с журналистами Виктория лаконично ответила на критику Аланы. Знаменитость заявила, что ее «мнение наркоманок не интересует». Кроме того, Боня добавила: зарубежные врачи не работают на бартерных условиях. Вот почему она самостоятельно приняла решение о публикации «честных» фото.

По словам Бони, на данный момент она проходит реабилитацию. «Сегодня уже третий день, мне гораздо лучше. Пока рано что-либо говорить, но, думаю, будет невероятно красиво», — высказалась модель.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Маша Малиновская раскритиковала Викторию Боню после ее пластической операции. Подробности смотрите в этой статье.