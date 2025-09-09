НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 сентября 2025, 11:58
43-летняя певица Вера Брежнева восхитила снимками из путешествия по Венеции

Певица Вера Брежнева восхитила снимками из путешествия по Венеции. Поклонники обсудили кадры артистки под ее новым постом.

Вера Брежнева приехала на Венецианский кинофестиваль. Певица совмещает выходы в свет с отдыхом. В личном блоге Вера показала серию кадров и рассказала о времени в Италии.

На одном из снимков Брежнева примерила изумрудное вечернее платье и легла на кушетку для фотосессии. Певица распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

На другой публикации артистка показала свою виллу и завтрак в саду. Она позировала в желтом топе и коричневых шортах. Затем Брежнева отправилась на прогулку на катере по каналам Венеции.

Увидев снимки, поклонники пришли в восторг, восхитившись внешностью певицы.

«Богиня! Вера, только не забывайте, что нужно стареть! Грация, лебединая шея, золотые волосы. С каждым годом все лучше и лучше», — высказались россияне.

