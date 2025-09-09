43-летняя певица Вера Брежнева восхитила снимками из путешествия по Венеции
© Starface.ru
Певица Вера Брежнева восхитила снимками из путешествия по Венеции. Поклонники обсудили кадры артистки под ее новым постом.
Вера Брежнева приехала на Венецианский кинофестиваль. Певица совмещает выходы в свет с отдыхом. В личном блоге Вера показала серию кадров и рассказала о времени в Италии.
На одном из снимков Брежнева примерила изумрудное вечернее платье и легла на кушетку для фотосессии. Певица распустила волосы и сделала нюдовый макияж.
На другой публикации артистка показала свою виллу и завтрак в саду. Она позировала в желтом топе и коричневых шортах. Затем Брежнева отправилась на прогулку на катере по каналам Венеции.
Увидев снимки, поклонники пришли в восторг, восхитившись внешностью певицы.
«Богиня! Вера, только не забывайте, что нужно стареть! Грация, лебединая шея, золотые волосы. С каждым годом все лучше и лучше», — высказались россияне.
