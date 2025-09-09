«Мы добрались. Невероятная красота!»: Полина Диброва отправилась на Камчатку с детьми после скандала

Жена Дмитрия Диброва отправилась с детьми на Камчатку после скандала с изменой. В своем Telegram-канале Полина Диброва поделилась кадрами на берегу Тихого океана, на которых позировала в купальнике.

36-летняя модель продолжает вести привычный образ жизни, несмотря на скандал вокруг развода с мужем. Полина Диброва рассказала, что решила отправиться на Камчатку вместе с тремя сыновьями. По ее словам, мальчики уже давно мечтали об этой поездке: «Дети увидят живых медведей, они увидят китов, они увидят Тихий океан и красоты русской природы».

Перед путешествием супруга Дмитрия Диброва посетила салон красоты и завершила все свои повседневные дела в Москве. Вместе с детьми и участницами своего женского клуба Полина Диброва совершила восьмичасовой перелет, а почти сразу после приземления отправилась на побережье. Модель вышла на связь в личном блоге, показав на видео стройную фигуру в красном купальнике в стиле героев сериала «Спасатели Малибу».

«Ну что, всем привет с Камчатки. Мы добрались. Тихий океан, не сильно-то он тихий. Но нужно окунуться. Сейчас я отправлюсь в воду. Невероятная красота!» - поделилась Полина Диброва.

Напомним, Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой женой из-за ее измены. Любовником модели оказался друг семьи Роман Товстик, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга 65-летнего телеведущего уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее Полина Диброва рассказала подписчикам, чем займется после развода: «Будет учить, как привлечь к себе женатого мужчину?»