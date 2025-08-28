Сестра Веры Брежневой подала в суд на Александра Цекало ради алиментов на двоих детей

Младшая сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка подала в суд на бывшего мужа – продюсера Александра Цекало. Она требовала взыскать алименты на двоих общих детей.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, иск был подан в Московский суд. Галушка требовала алименты на содержание 17-летней дочери и 13-летнего сына.

Как следует с сайта Мосгорсуда, иск, зарегистрированный 31 июля, оставлен без движения. Соответствующее определение судья вынес 6 августа.

Галушка и Цекало 10 лет состояли в браке. После развода продюсер оставил семье особняк на Рублевке. Бывшая жена продала дом, а он уехал в США с новой возлюбленной Дариной Эрвин.

Ранее последняя жена Цекало призналась, что похудела из-за болезни и перенесла несколько операций за последний год. У Эрвин отнималась рука, были проблемы с шейными позвонками.