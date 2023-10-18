75-летний актер Владимир Стеклов вышел в свет с дочкой от молодой жены. Об этом сообщает издание The Voice.

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «По щучьему велению». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Владимир Стеклов.

Актер вышел в свет с дочерьми от разных браков. Старший ребенок Владимира пошел по стопам звездного отца и выбрал творческую профессию. Наследница Стеклова сыграла роль в фильме «По щучьему велению».

Также на премьерном показе появилась 5-летняя дочь Владимира от последнего брака. В 2018 году артист женился на Ирине Дерягиной, которая младше его на 33 года.

По информации источника, малышка смущалась журналистов и фотографов. Однако звездный отец подбадривал ее и не оставлял одну даже на минуту.

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