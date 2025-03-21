43-летняя Ксения Собчак уехала в Шанхай после новостей о миллионном долге

43-летняя телеведущая Ксения Собчак сообщила об отъезде из России. Светская львица показала фото из аэропорта Шанхая.

Жена Константина Богомолова прилетела в Китай. Снимками из аэропорта Шанхая Собчак поделилась на своей страничке в Telegram.

«Приземлилась в Шанхае — аэропорт впечатления не производит, а вот скорость привоза багажа — да!», — отметила знаменитость.

Телеведущая обрадовалась, что ей не пришлось делать пересадки — она добралась до Китая прямым рейсом. Также Ксения поблагодарила российскую авиакомпанию за раскладную кровать.

Напомним, накануне стало известно, что суд обязал Собчак и ее партнера по ресторанному бизнесу Антона Пинского выплатить бизнесвумен Вере Абель 1 млн рублей за использование товарного знака Veter. Предпринимательница смогла доказать, что зарегистрировала товарный знак с 10 декабря 2018 года по 10 июня 2024 года, при этом заведение журналистки было открыто в Северной столице в 2023-м.

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