Суд обязал ресторан журналистки Собчак выплатить 1 млн рублей за товарный знак

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал ООО «Манила», которое управляет рестораном Veter журналистки Ксении Собчак в Санкт-Петербурге, прекратить использовать товарный знак Veter и выплатить бизнесвумен Вере Абель 1 млн рублей за его использование. Об этом сообщает АБН со ссылкой на картотеку арбитражного суда.

Уточняется, что Вера Абель обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Манила», учредителями которого выступают Антон Пинский и Ксения Собчак, о прекращении использования товарного знака Veter в отношении оказания услуг класса «кафе, кафетерии». Предпринимательница смогла доказать, что зарегистрировала товарный знак с 10 декабря 2018 года по 10 июня 2024 года, при этом заведение журналистки было открыто в Северной столице в 2023-м. Абель основала проекты кофеен в формате «to go» Veter Grocery и «Veter Кафе», где можно приобрести разные виды кофе. Вдобавок женщина владеет интернет-изданием Veter Magazine.

Суд сравнил товарные знаки бизнесвумен с обозначением Veter, которое использует ресторан Собчак, и пришел к выводу о высокой степени сходства между ними. По решению суда заведение на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге должно прекратить использовать товарный знак Veter, в том числе убрать обозначение с вывесок, внутреннего оформления ресторана, в доменном имени своего сайта и на самом сайте, а также в соцсетях. Кроме того, с владельцев ресторана взыскали 1 млн рублей. Также ООО «Манила» обязали выплачивать по 20 тысяч рублей за просрочку исполнения решения.

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