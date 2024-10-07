43-летняя блогерша Елена Блиновская заболела в СИЗО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Елена заболела во время перевозки в Мосгорсуд, где состоялось рассмотрение жалобы о продлении ареста на имущество. Уже к вечеру у блогерши заболело горло и поднялась температура.

На данный момент представители Елены не комментировали ее состояние.

Также, как пишет источник, сейчас ведутся переговоры о продаже транспортного парка семьи Блиновской. В него входят 4 авто, мотоцикл, снегоход, моторная лодка и гидроцикл. Деньги, вырученные с продажи, пойдут на погашение долга.

Ранее мы писали, что муж Елены пытается продать дом в Истре со скидкой в 250 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ингеборга Дапкунайте оплатила долг перед ФНС и закрыла ИП в России.