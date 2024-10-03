Сделал скидку в 250 млн рублей: Алексей Блиновский пытается срочно избавиться от дома в Истре

Вернувшийся из зоны СВО предприниматель Алексей Блиновский в срочном порядке пытается продать особняк, расположенный в Истринском районе Подмосковья, где сейчас проживает его мать с внуками.

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской снизил стоимость элитной недвижимости на 250 миллионов рублей – до 750 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, изначально дом площадью 1700 квадратов был выставлен на продажу за 1 миллиард рублей, однако желающих приобрести особняк Блиновских так и не нашлось. При этом отмечается, что даже со скидкой спрос на дом нулевой.

По данным канала, в особняке шесть спален, 11 санузлов, бассейн, хаммам, спортзал с выходом на стометровую террасу. Для персонала на территории обустроена отдельная кухня и две квартиры.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов. С апреля 2023 года она находится в СИЗО.

Ранее Елена Блиновская продала трехкомнатную квартиру в Москве за 90 миллионов рублей. При этом выплата этих денег не сильно повлияла на общий долг перед налоговой. Ежедневно «королеве марафонов» начисляют около 500 тысяч рублей пеней. В итоге в счет основного долга пойдет лишь 30 миллионов рублей.