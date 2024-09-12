Адвокат Блиновской раскрыла, с кем живут дети блогера

С января 2024 года обвиняемая в неуплате налогов Елена Блиновская находится в СИЗО. У блогера есть четверо детей, которые, по словам ее адвоката Наталии Сальниковой, общаются с матерью по телефону.

Сальникова рассказала, что Блиновской разрешено общаться с детьми по телефону. Сейчас они находятся у бабушки. Защитница блогера не уточнила, на какие средства живут наследники Елены.

Как пояснила адвокат, «королева марафонов» активно пытается погасить долги, но сначала ей надо продать имущество. Елена признала вину, что является смягчающим обстоятельством. Задолженность будет погашаться по мере реализации имущества.

«Все силы наши сосредоточены сегодня на том, чтобы как можно быстрее максимально погасить эту налоговую недоимку», — сказала юрист в разговоре с Газетой.Ru.

Елена Блиновская находится в нормальном эмоциональном состоянии и «готова работать в судебном заседании», пояснила адвокат.

Второе заседание по делу блогера прошло в Савеловском суде Москвы 12 сентября.

Ранее продюсер Николай Картозия назвал роковой ошибкой Елены Блиновской ее интервью Ксении Собчак.