43-летняя актриса Равшана Куркова сняла сына и дочь от разных мужчин на прогулке

Актриса Равшана Куркова сняла сына и дочь во время прогулки. 43-летняя знаменитость опубликовала трогательные снимки в соцсетях и вызвала умиление у подписчиков.

На новых снимках дочь Самира и сын Гаспар были запечатлены во время игры на природе. Девочка посылала воздушный поцелуй, а мальчик позировал у детской горки.

Напомним, что у наследников актрисы разные отцы. Сын появился от бизнесмена Сергея Амаряна. Они расстались, но смогли сохранить общение. Звезда не раз говорила о том, что только рада общению отца с ребенком.

Прошлой весной стало известно, что Куркова родила второго ребенка. Девочку назвали Самирой. Актриса скрывала «интересное положение», поэтому новость о пополнении в семье стала полной неожиданностью для поклонников. При этом личность отца малышки Равшана скрывает.

Недавно знаменитость рассказала, что сын не понимает, почему младшей сестренке уделяют больше внимания, поэтому часто хулиганит и отбирает игрушки.

Ранее мы писали о том, что актриса Катерина Ковальчук показала счастливого мужа Гарика Харламова и назвала его своим солнцем. Супруги снялись во время медового месяца, куда уехали не одни, но прекрасно проводят время.

Также стало известно о том, что актриса Глафира Тарханова вместе с новорожденной дочерью уехала на гастроли. Звезда совсем недавно стала мамой, но уже ведет активную жизнь.