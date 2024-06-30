Дочери даже еще нет месяца: родившая пятого ребенка Глафира Тарханова отправилась на гастроли

18 июня актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз — у нее родилась долгожданная дочь Лукерья. Однако звезда сериала «Громовы» не собирается брать перерыв в работе в связи с важным событием в семье. В личном блоге артистка сообщила, что уже отправилась на гастроли вместе с новорожденной дочерью.

Недавно Глафира Тарханова, у которой уже есть четверо сыновей от брака с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, поделилась с поклонниками радостной новостью о прибавлении в семье. У супругов родилась долгожданная дочь. Актриса признавалась, что она сама не знала пол будущего ребенка даже перед родами.

«Дочка. Теперь у нас комплект. 4 сыночка и лапочка дочка. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти этот путь вместе, понимая, что происходит, ради кого это и для чего», — рассказывала Глафира Тарханова.

В связи с рождением дочери артистка не собирается оставлять работу. В личном блоге Глафира Тарханова рассказала, что уже отправилась на гастроли, взяв с собой Лукерью, которой еще не исполнилось и месяца.

«Первые гастроли после рождения! У Лукерьи первый самолет и первый поезд! <…> Попробую совместить, тем более в этот раз как никогда рано я постепенно возвращаюсь к работе! Дочь рядом, работаем вместе!» — заявила актриса.

Напомним, Глафира Тарханова состоит в браке с Алексеем Фаддеевым с 2005 года. У супругов четверо сыновей — 16-летний Корней, 13-летний Ермолай, 11-летний Гордей и 6-летний Никифор, а недавно родилась дочь Лукерья.

Ранее сообщалось о том, что Глафира Тарханова рассказала об отношениях с мужем.