43-летний фигурист Алексей Ягудин вернулся на лед после операции на колене. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

Олимпийский чемпион приступил к тренировкам после операции на колене. По словам Алексея, возвращение на лед прошло успешно. После долгого отсутствия тренировок он не только не потерял навыки, но и смог прыгнуть двойной тулуп. Фигурист радостно отреагировал на первый прыжок после операции.

«Поздравляю себя с первым двойным прыжком. Вышел на лед в третий раз после операции», — сообщил Ягудин.

Несмотря на маленькую победу, фигурист заявил, что ему предстоит проделать большую работу для восстановления формы. Также Алексей пригласил поклонников на шоу Ильи Авербуха в Воронеже, в котором он примет участие.

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