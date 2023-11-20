Ягудин эмоционально ответил на предложение Авербуха сыграть корову в новом шоу

Фигурист Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на предложение постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха сыграть корову в новой постановке. Российскому фигуристу оказалось непросто найти исполнителя главной роли.

Он выложил видео с телефонным кастингом. На ролик обратил внимание сайт PROZVEZD.

Авербух готовит новогоднее шоу «Корова на льду». Это будет комедийный спектакль, поставленный по детской книге. В главной роли – корова Мули.

Первым делом Авербух позвонил Ягудину и спросил, справится ли тот с новой ролью. На это фигурист ответил: «Я, конечно, тебя уважаю, и кем только я у тебя не был: рассказчиком, попугаем, Емелей, Морозко… но коровой на льду… Илюха, а не пошел бы ты с таким предложением?»

Авербух звонил телеведущей Алле Михеевой, актеру Марату Башарову, фигуристке Евгении Медведевой. Михеева пообещала подумать, Башаров заявил, что мог бы сыграть бычка, а Медведева, услышав о предложении, бросила трубку и отключила телефон.

В середине ноября Авербух рассказал, когда Ягудин сможет вернуться на лед. Напомним, в октябре он перенес две операции.