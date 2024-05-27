43-летний бывший муж Нюши Игорь Сивов заявил, что не верит в понятие «измена». Бизнесмен высказался на тему неверности на своем YouTube-канале.

Весной 2024 года Нюша объявила о расставании с мужем. Певица не стала называть причину развода, однако публика убеждена: брак распался из-за измен Игоря, в которых был замечен.

В эфире собственного шоу Игорь обсудил с психологом, как пережить предательство. Его собеседник отметил, что не верит в понятие «измена». К слову, Игорь согласился с ним.

«У меня глубочайшее убеждение в том, что мы принадлежим только самому себе. Второй момент — есть очень много теорий измены. На самом деле третий нужен для того, чтобы оставаться с первым. Наиболее страдающие в таких отношениях любовник или любовница, потому что они должны компенсировать то, что не дает система», — высказался психолог.

Также эксперт добавил, что верность — не гарант долгих и крепких отношений. Сивов согласился и с этим доводом. При этом бизнесмен считает: людям трудно принять факт того, что человек принадлежит самому себе.

Ранее певица Нюша заявила, что не готова говорить о новом возлюбленном после развода. Подробности читайте в этой новости.

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