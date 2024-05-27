Не прошло и года после развода: Константин Соловьев готовится к новой свадьбе

Актер Константин Соловьев заявил, что готовится к четвертой свадьбе с поклонницей. Артист представил новую возлюбленную в эфире шоу «Звезды сошлись».

6 месяцев назад Соловьев объявил о разводе с третьей женой. Однако сегодня актер вновь готовится к свадьбе. Его избранницей стала Валентина Карчевская, жительница села Ванино. Девушка помогала с организацией спектакля Константина в поселке. По словам актера, «у него челюсть упала», когда увидел Валентину. Соловьев сразу понял, что влюбился.

Карчевская призналась, что не задумывалась о романе со звездой. Более того, она намеренно отпугивала Константина, однако трудности не испугали его.

«Я говорю: «У меня двое детей!». Честно сказать, я пугала. А он: «Ничего страшного. Я люблю детей, у меня четверо». Я посмотрела спектакль, мы спустились поужинать в ресторан. Получилось так, что было свободное место рядом с Константином, я села и почувствовала себя в безопасности, как за каменной стеной», — высказалась новая избранница Соловьева.

В студии передачи актер сообщил, что уже сделал предложение Валентине, однако кольцо пока не подарил. По словам Соловьева, он живет вместе с Валентиной и заботится о ее детях.

Ранее актер Константин Соловьев рассказал о своих чувствах после развода с Анастасией Лариной. Подробности читайте в этой новости.