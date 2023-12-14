42-летняя журналистка Ксения Собчак вышла в свет перед процедурой похудения. Об этом сообщает издание mk.ru.

13 декабря блогер Марго устроила вечеринку, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и Собчак. Для выхода в свет журналистка выбрала платье с узорами и черный пиджак.

По информации источника, Ксения находилась в хорошем настроении и охотно отвечала на вопросы коллег. В беседе с журналистами она рассказала, что в 2024 году планирует заняться своей фигурой. Собчак убеждена, что ей нужно похудеть.

Напомним, что в последнее время Ксению стали подозревать в беременности. Журналистка отрицает подобные домыслы, ссылаясь на лишний вес.

Ранее Ксения Собчак призвала любить ее «пухляшкой». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 70-летнего композитора Юрия Красавина госпитализировали с переломом лодыжки.