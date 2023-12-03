«Балансирую эту вселенную»: Ксения Собчак объяснила изменения в своей фигуре

Журналистка Ксения Собчак появилась на светском мероприятии в подчеркивающем силуэт наряде и сразу же спровоцировала слухи о второй беременности и пластических операциях по увеличению груди и ягодиц. Скандальная телеведущая решила развеять все сомнения поклонников и объяснила изменения в своей фигуре.

«Что же, это мило, я вообще за любые улучшения себя, но пока не планировала, не потому что я такая идеальная, а потому что искренне люблю и свою грудь, и свою попу. Даже если сейчас и поправилась», - приводит портал Woman.ru слова Ксении.

Журналистка также призвала своих поклонников принимать ее даже «пухляшкой». Кроме того, она вспомнила о резком похудении блогерши Анастасии Ивлеевой, которая смогла избавиться от 17 килограммов.

«Ивлеева худеет, Собчак толстеет — я просто балансирую эту вселенную», — пошутила Собчак.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак раскритиковала высокие цены в московском ЦУМе. Звезда отправилась в торговый центр за новой обувью и была удивлена стоимостью некоторых товаров. При этом Ксения отметила, что в наличии имеются санкционные вещи известных брендов, что порадовало журналистку.