42-летняя Светлана Лобода продемонстрировала фигуру в топе и коротких шортах

42-летняя знаменитость снялась в черном топе и облегающих коротких шортах. Исполнительница дополнила комплект солнцезащитными очками в тон и золотыми серьгами. На видео Лобода позировала с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

Лобода уехала из России в 2022 году после начала спецоперации, но направилась не на Украину, а в Литву. За годы выступления в РФ и исполнение песен на русском языке ее имя внесли на украинский экстремистский сайт «Миротворец».

После отъезда из РФ певица стала стремительно терять не только популярность, но и деньги. Так, мы писали, что доходы Светланы Лободы упали в пять раз в 2024 году.

Также Лобода раскрыла условия для выступления перед россиянами.