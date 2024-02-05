«Она предводительница»: Кушанашвили ответил Боне, обвинившей Брежневу в эскорте

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал громкое заявление блогера Виктории Бони о том, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева зарабатывала эскортом.

Как с иронией предположил Кушанашвили, бывшая жена продюсера Константина Меладзе обладает некоторыми принципами, поэтому не стала бы встречаться с незнакомцами исключительно ради финансовой выгоды.

«У нее характер такой — не уступит пяди родной территории, ни пяди родной промежности», - сказал он в эфире своего Youtube-шоу «Каково?»

Кроме того, Кушанашвили пожелал Вере наладить личную жизнь и встретить надежного мужчину. Боне же журналист посоветовал не пытаться напомнить о себе за счет громких высказываний в адрес других.

«Виктория Боня… Все уверены, что она предводительница…» — многозначительно сказал Отар, не завершив фразу.

Напомним, Виктория Боня рассказала о ситуации, произошедшей в 2011 году. Ее другу, который якобы мечтал о встрече с Брежневой, предложили провести ночь с Брежневой за 100 тысяч долларов и дорогие часы. При этом солистка ВИА Гры» не гарантировала интим. В итоге знакомый Бони отказался от этой идеи.

Ранее мы сообщали, что сначала Брежнева решила промолчать и никак не реагировать на выпад в свой адрес, однако пользователи Сети начали задавать многочисленные вопросы бывшей жене композитора Константина Меладзе. В итоге, в ответ на прямой вопрос в комментариях певица оставила смеющиеся смайлики.